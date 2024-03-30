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        Çorum'da bir köyde çıkan yangında 6 evde hasar oluştu

        Çorum'un Kargı ilçesinde bir köyde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:35
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        Çorum'da bir köyde çıkan yangında 6 evde hasar oluştu
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        Çorum'un Kargı ilçesinde bir köyde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

        Sinanözü köyünde Emine Alabaş'a ait evin çatısında elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı.

        İhbar üzerine köye Kargı ve Osmancık belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında 6 evde hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri, evlerde soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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