Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil (2)

ÇORUM'DAİFTARA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın ardından Çorum’da düzenlenen iftara katıldı. Akşener, "10 bin lira emekli maaşı alan bir kardeşimiz Çorum'da da açtır, Çankırı'da da açtır" diyerek, "Buradan sayın Erdoğan'a emekli kardeşlerim adına sesleniyorum. Bu konuda benimle çok dalga geçildi. ‘Sadece emeklileri konuşuyor’ denildi. Ama bugün Türkiye'de emeklilerin durumundan daha önemli ne var. Çünkü insanlar aç” dedi.

Her şeyin Erdoğan’ın iki dudağı arasında olduğunu söyleyen Akşener şunları söyledi: