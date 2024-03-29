Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil (2)
ÇORUM'DAİFTARA KATILDIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın ardından Çorum'da düzenlenen iftara katıldı.
ÇORUM'DAİFTARA KATILDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın ardından Çorum’da düzenlenen iftara katıldı. Akşener, "10 bin lira emekli maaşı alan bir kardeşimiz Çorum'da da açtır, Çankırı'da da açtır" diyerek, "Buradan sayın Erdoğan'a emekli kardeşlerim adına sesleniyorum. Bu konuda benimle çok dalga geçildi. ‘Sadece emeklileri konuşuyor’ denildi. Ama bugün Türkiye'de emeklilerin durumundan daha önemli ne var. Çünkü insanlar aç” dedi.
Her şeyin Erdoğan’ın iki dudağı arasında olduğunu söyleyen Akşener şunları söyledi:
“Diyorum ki Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Bugün, bu gece karar versen yarın uygulanır. Bir, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. İki, 11 bin lira seyyanen zam vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Eğer yapmıyorsan emekli kardeşlerimin oylarına talibim. Buradan söz veriyorum, bu hakkınızı söke söke alacağım. İkincisi 100 bin öğretmen ataması. Hepimiz dedik ki cumhuriyetin 100 yılında, 100 bin öğretmeni atayacağız. Ama bugün herkes bu sözünden vazgeçti. Diyorum ki, 100 bin öğretmeni tayin edeceksin Sayın Erdoğan. 100 bin öğretmen ataması yapmazsan ben öğretmen arkadaşlarımın oylarına talibim. Eğer bana güç verirseniz dolayısıyla bu hakkı da söke söke alacağım. Üçüncüsü mülakat. Mülakat herkesin acısı. Yaptığım ziyaretlerde 87 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. 73 puan olarak arkadaşı atanan mülakatlar kaldırılmalı. Bunu da 2023 seçimlerinde kaldıracağımızı söyledik. Bunun gereğini yapmak zorundasınız Sayın Erdoğan."
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