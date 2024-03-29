MHP'li Kayrıcı, İskilip'te partilileriyle buluştu

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş da konuşmalarında, belediye başkan adayı Sağlam için destek istedi.

Kayrıcı, ilçe merkezinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İskilip'in eksiklerini bildiklerini ve tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

MHP MYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İskilip Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam için vatandaşlardan destek istedi.

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