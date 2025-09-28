Çorum'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hatice A. araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
