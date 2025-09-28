Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:53
        Çorum'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hatice A. araç içinde sıkıştı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

