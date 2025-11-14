Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında etkili olan dolu yağışı sırasında 3 otomobil ile bir cip çarpıştı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu kazalarda 10 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.