        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu kazalarda 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:06
        Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında etkili olan dolu yağışı sırasında 3 otomobil ile bir cip çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö'nün kullandığı 19 ADR 483 plakalı otomobil, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

        Kazalarda araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

