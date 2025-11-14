Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bıçaklanarak öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde dün çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bıçaklanarak öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde dün çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Tartıştıkları Sinan A. tarafından bıçaklanan Sadettin (66) ve oğlu Ergin Karanfil (34) için Oğuzlar Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Baba ile oğlunun naaşları, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Sadettin ve Ergin Karanfil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan Oğuzlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Sinan A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        İlçede dün Cumhuriyet Meydanı'nda Sadettin ile oğlu Engin Karanfil, tartıştıkları Sinan A. (35) tarafından bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan baba ile oğlu yaşamını yitirmişti. Zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Şehit Astsubay Üstçavuş İbbiği, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Üstçavuş İbbiği, son yolculuğuna uğurlandı
        Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı
        Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı
        Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı
        Arca Çorum FK'de 6 futbolcuya izin verildi
        Arca Çorum FK'de 6 futbolcuya izin verildi
        Çorum'da bıçaklı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
        Çorum'da bıçaklı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti