        Çorum Haberleri

        Arca Çorum FK'de 6 futbolcuya izin verildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 6 futbolcuya, karar kesinleşene dek "izin" verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 23:57 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:57
        Arca Çorum FK'de 6 futbolcuya izin verildi
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 6 futbolcuya, karar kesinleşene dek "izin" verildiği bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Çorum FK'nin A takım kadrosunda yer alan 6 futbolcu hakkında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesine aykırılık nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdiği hatırlatıldı.

        Sürecin tüm ayrıntılarıyla dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik ekibimizin görüşleri de değerlendirilip, alınan karar uyarınca, PFDK tarafından verilen bu cezalara ilişkin olarak TFF Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar ve itirazların akabinde ortaya çıkacak durum sonrası PFDK kararlarının kesinleşmesine kadarki süreçte 6 futbolcumuza izin verilmiştir. Sürecin sonuçlanmasına müteakip kulübümüzce gerekli kararlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

        PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular Hasan Hüseyin Akınay'a 3 ay, Atakan Cangöz'e 6 ay, Üzeyir Ergün'e 45 gün, Eren Karadağ'a 9 ay, Kadir Seven'e 45 gün ve Arda Hilmi Şengül'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

