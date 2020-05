“Şehr-i Hitit’ten Şifa Nebatı” Türkiye’ye şifa dağıtıyor

Çorum’un Dodurga ilçesinde kurulan Tıbbı Aromatik Bitki Merkezi,“Şehri Hitit’ten Şifa Nebatı” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanına şifa dağıtıyor.

Tıbbı aromatik Merkezi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümlü proje desteği kapsamında desteklenerek 2019 yılı itibarıyla üretime başlamıştı.

İlçede 120 dekar alan üzerinde, 2 bin 400 metrekare serası ve 600 metrekare kapalı alanıyla üretime başlayan tesis, her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip. Modern teknoloji ile donatılmış, bölgenin ilk ve en büyük tıbbi aromatik fide üretim tesisi olma özelliğini taşıyan merkez, 400 rakımlı bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye son derece elverişli bir konumda.



Bölge için önemli bir yatırım

Şuanda tesiste profesyonel teknik ve ekipmanlarla lavanta, biberiye, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi kekik, sarı kantaron, ekinezya, rezene, tıbbi papatya, kişniş, oğul otu gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları üretilirken, çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünlerle, bölgeye has yerel çeşitlerle de ürün çeşitliliği artırılabiliyor. Eczacılık, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddesi olan tıbbi aromatik bitkiler bu alanlardaki yatırımcılara büyük bir potansiyel teşkil ediyor.



Türkiye’nin her bölgesinden talep alıyor

Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan işletme modeli tesisin pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. Kurumsal internet sitesi yapım aşamasında olmasına rağmen, İl Tarım Müdürlükleri ve belediyeler aracılığıyla kurulan bilgi ağı üzerinden Türkiye’nin her bölgesinden sipariş alınabilmektedir. Bilgilendirilen üreticiler 0 364 213 83 2526 numaralı iletişim hatlarından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tıbbi Aromatik Bitki Ekibi’ne ulaşıp sipariş oluşturabilmekte, alınan siparişler hazırlanarak anlaşmalı kargolar ile üreticilere gönderiliyor.

