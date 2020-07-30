İl Milli Eğitim müdürü Sarı, Kaymakam Akpay’ı ziyaret etti

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ı makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müslim Kılıç ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin de bulunduğu ziyarette, göreve yeni başlayan ilçe kaymakamı Akpay’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede bakım, onarım ve doğalgaz dönüşümü yapılan okulları ziyaret ederek incelemede bulundu.



'Sarı ilçedeki okulları inceledi'

İl Müdürü Sarı, 20202021 Eğitim Öğretim yılı öncesinde yapılan planlama kapsamında, okullarda devam eden bakım, onarım çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Bu kapsamda Kargı Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokuluOrtaokulu, Osmancık Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu ile Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonunu ziyaret eden Sarı, çalışma alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Osmancık’ta doğalgaz dönüşümü yapılan Gelincik Anaokulu, Akşemseddin İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.



'Öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için çalışıyoruz'

Yeni eğitim yılı başında okullarımızın hazır olması önemli diyen Sarı, "Okullarımızın fiziki durumunu daha önceden yapılan durum tespiti ile belirlemiştik. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bir çalışma takvimi belirlendi. O takvim doğrultusunda yaz tatili süresi içinde ihtiyaç duyulan duruma göre okullarımız bakım ve onarımdan geçirilmekte. Doğalgazın geldiği ilçelerde de okullarımızda doğalgaz dönüşüm işlemleri yapılmakta. Hedefimiz, öğrencilerimize en iyi fiziki şartlarda, en iyi eğitimi vermek ve bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam etmekte" dedi.

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