Vali ve milletvekilinden göçük meydana gelen maden ocağında inceleme Göçük yerin 900 metre altında meydana gelmiş

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, meydana gelen sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı maden ocağında incelemelerde bulundu.

Maden ocağını inceleyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İskilip ilçesine bağlı bağlı olan Çomu köyündeki bir maden ocağında sabah saat 06.30 sularında göçük yaşandığını dile getiren Çiftçi, “Maden kazasında 4 işçimiz göçük altında kalmıştır. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılarımız İskilip Devlet Hastanesi’ne hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen Veli Karaduman adlı işçimiz hayatını kaybetmiştir. Diğer iki işçimiz Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerin 300 metre altında. Yatay olarak düşünüldüğünde 900 metre altında meydana gelmiştir. Grizu patlaması şeklinde değil maden göçüğü gücüğü şeklinde. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyorum. Ölen işçimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, İskilip ilçesinde arzu etmedikleri, olmasını istemedikleri üzücü bir kazanın meydana geldiğini belirterek, “İnsan hayatı her şeyden önemli. Arzu etmediğimiz bir kaza. Konu adliyeye intikal etti. Gerekli inceleme başlatıldı. Ölen işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçilerimize de Allah’tan şifalar diliyoruz” dedi.

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