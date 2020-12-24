Cinayet işlenen börekçi kurşunlandı; camcı yaralandı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı börekçi dükkanı, kimliği belirsiz kişilerce art arda 2 kez kuşunlandı. Saldırıda, ilk saldırıda kırılan camı değiştiren M.Ö., ayağından vurularak, yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki börekçide, 22 Aralık günü, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Tercan (27) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli ise polis tarafında yakalanarak, gözaltına alındı. Börekçi dükkanı, dün gece, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimliği belirsiz kişilerce art arda 2 kez kurşunlandı. İlk saldırıda yaralanan olmazken, ikinci saldırıda, kırılan iş yerinin camını değiştirmeye çalışan camcı M.Ö., ayağından vurulup, yaralandı.

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan camcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-12-24 10:21:47



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