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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Çağıl ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Osman Çağıl ödülleri sahiplerini buldu

Çorum’un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Osman Çağıl ödülleri bu senede düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İşadamı Mehmet Çağıl, babası merhum emekli öğretmen Osman Çağıl adına bu yıl 53’sü düzenlenen ödül töreni Türkiye’nin en eski öğrenci ödülü olarak biliniyor.
Geçtiğimiz yıllarda sadece okul birincisine verilen ödül, 2019 yılından itibaren yapılan protokolle okulda ilk 3’e giren öğrencilere verilmesine karar verildi.
Bu yıl birincilik ödülünü kazanan Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencisi Fatmanur Canseven’e 18 bin liralık ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, ikinci Sena İpek’e 12 bin liralık ödülü Şube Müdürü Mehmet Fidan ve üçüncü Beyza Topçu'ya 9 bin liralık ödülünü Şube Müdürü Süleyman Gökoğlu verdi.
Okul birincisi Emirhan İnce'nin okul kütüğüne isminin çakması ile ödül töreni sona erdi.

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