'Sahte savcı'nın ağına düşen yaşlı çift, 30 yıllık birikimini kaptırdı Ticari taksi ile gittiği köyde vurgun yaptı, kaçamadan yakayı ele verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sahte savcı'nın ağına düşen yaşlı çift, 30 yıllık birikimini kaptırdı Ticari taksi ile gittiği köyde vurgun yaptı, kaçamadan yakayı ele verdi

İHA

'Sahte savcı'nın ağına düşen yaşlı çift, 30 yıllık birikimini kaptırdı Ticari taksi ile gittiği köyde vurgun yaptı, kaçamadan yakayı ele verdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan bir şahış, ağına düşürdüğü yaşlı çiftin 30 yıllık birikimi olan yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından, şahıs dolandırdığı paralarla birlikte yakalandı.
Olay, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ticari taksi ile köye gelen bir şahıs, köyde yaşayan Emin Cıbır (79) ile Fatma Cıbır (83) çiftinin yaşadığı evi vatandaşlara sorduktan sonra, Emin Cıbır'ı telefonla aradı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Cıbır’ın kızı Yeter Cıbır ile telefonla konuşmaya başladı. Bir soruşturma sebebi ile evlerinde arama yapılacağını söyleyen şahıs, Cıbır ailesinin evine giderek, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen Cıbır çifti, para ve ziynet eşyalarını kendini savcı olarak tanıtan şahsa teslim etti. Para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksiyle köyden ayrılan şahıs, kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayınca sikayetçi oldular
Yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan Cıbır ailesi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı çifti dolandıran şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları koordineli çalışma neticesine, Çorum’da da bir kişiyi daha dolandırdığı öğrenilen şahıs, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kafamızı karıştırdı"
Yaşadıkları olayı anlatan Yeter Cıbır, “Evde otururken telefon geldi. Babamın evde olup olmadığını soran şahıs, 'evinizde tabanca, silah var mı' dedi. Yok dedim. 'Altınınız, paranız var mı' diye sorunca biraz var dedim. Daha sonra, 'jandarmalar geliyor, evinizi arayacak. Biz polisiz, jandarmayız, savcıyız’ dedi. İnandım. Telefonla konuşurken bir anda bir adam kapıya dikildi. Telefondaki şahıs sorular sormaya devam ediyordu. ‘Altını ve parayı getir, jandarmaya ver’ dedi. Tutanak gibi bir şey tuttu, imzaladım. Bu tapu gibi, senedin olacak, sakla, onu kimseye gösterme’ dedi. Bir de bir adam, bizim ineğimizi almış parasını vermemişti, o durumu da anlatmıştım. ‘Tamam, ben jandarma gönderirim, onu da alırım. 15 dakikaya gelin paranızı alın’ dedi. Konuşmaya devam ederken, kapı açıldı eniştem geldi. Eniştem kiminle konuştuğumu sordu. Telefondaki kişi, ‘eniştene ver telefonu’ dedi. Enişteme, ‘paranız varmış, aldık. Gel paranızı verelim’ dedi. Eniştem de Osmancık’a gitti. 'Telefonu kapatmayın,15 dakikaya enişten gelince ona paranızı vereceğiz’ diyor bende seviniyorum, paramızı almışlar diye. Ne bileyim, inandım. Annem, hasta, babam hasta ben hasta, kafamızı karıştırdı” dedi.

"2030 senelik birikimleriydi"
Dolandırıcının, ticari taksi ile köye geldiğini ifade eden Cıbır ailesinin kızı Yücel Demir ise, “Ekmek yapıyorduk. Ticari taksi ile gelen biri elinde telefonla konuşa konuşa 'Emin Cıbır’ın evini arıyoruz' diyerek yanımızdan gitti. Babamla kardeşime, 'parayı getir' demişler bunlar da getirmiş. Ben duyunca hemen geldim ne oldu diye sordum. ‘Biz çarpıldık, altınları verdik adam gitti’ dediler. Yaklaşık 300400 bin liralık birikimleri vardı. Aldıkları maaşı harcamıyorlardı. 2030 senelik birikimleriydi” diye konuştu.

"Yer delindi, yerin içine girdi, kaybettim adamı"
Birikimini dolandırıcılara kaptıran Emin Cıbır ise, olay anını anlatarak, “Dolandırıcı evden çıktıktan sonra bir anda kayboldu. Telefonla konuşuyordu, ben dinledim. 'Sende dolar varmış getir, bakalım' dedi. Ben de getirdim, baktı. 'Sayamadım burada, aşağıya ineyim ışıkta sayayım' dedi. Çıktı dışarı, bende peşinden çıktım yer delindi, yerin içine girdi, kaybettim adamı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aşgın icraatlarını değerlendirdi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Biz bu şehri karşılıksız seviyoruz” “Barajlarımızda 900 bin ton suyumuz var ancak halkımıza su problemi yaşatmadık”
YEREL HABERLER Başkan Aşgın icraatlarını değerlendirdi Çorum Belediye Başkanı Dr. ...
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
Baca deliğine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Baca deliğine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı
YEREL HABERLER Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı
TIR devrildi; 8 büyükbaş hayvan öldü
YEREL HABERLER TIR devrildi; 8 büyükbaş hayvan öldü
Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.