Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü yasakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü yasakladı

Avustralya, Covid-19 salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bulunan vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerini yasakladı.

Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü yasakladı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Avustralya, Covid-19 salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bulunan vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerini yasakladı.

Yasağı delen Avustralya vatandaşlarına 5 yıla kadar hapis ve 66 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 51 bin Amerikan doları) varan para cezaları verilmesi öngörülüyor.

Yasak Pazartesi yürürlüğe girecek ve son 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş Avustralya vatandaşları ülkelerine giriş yapamayacak.

Sağlık Bakanı Greg Hunt kararın, Hindistan'da koronavirüs kapıp ülkeye dönen ve karantinada olan kişi oranına dayanarak alındığını ancak "bu kararı almanın hükümet için kolay olmadığını" belirtti.

Hafta başında Avustralya, Hindistan'dan gelen uçuşları durdurmuştu.

Hindistan'da şu anda 600'ü "hassas durumda" yaklaşık 9 bin Avustralya vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya basını, bunun, kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşünü suç haline getiren ilk uygulama olduğunu vurguladı.

ABC'ye konuşan Avustralyalı doktor Vyom Sharmer, alınan kararın Hindistan'dan dönenlerin oluşturduğu tehditle orantısız olduğu yorumunu yaptı; "Ailelerimiz Hindistan'da ölüyor ve onları oradan çıkarmanın hiçbir yolu yok. Bu onları terk etmektir" dedi.

Sağlık Bakanı Hunt Hindistan'a solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndermek üzere anlaştıklarını belirtti.

Hindistan'da kontrol çıkan salgında vaka sayısı 19 milyona ulaştı. Ülkede yaklaşık 200 bin kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta günlük vaka sayıları 300 bin civarındaydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Hindistan'da Covid krizi: Başkent Delhi'de ölüleri yakacak alan kalmadı - Haberler
BBCHindistan'da başkent Delhi'de ölüleri yakacak alan ...
Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı
BBCBrezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, ...
İklim krizi: 5 ülkeden 5 gencin kampanyaları ve değişim yaratma mücadelesi
BBCİklim krizi: 5 ülkeden 5 gencin kampanyaları ve ...
Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'
BBCBiden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: ...
Ay'a giden Apollo 11 misyonunda yer alan astronot Michael Collins 90 yaşında hayatını kaybetti
BBCAy'a giden Apollo 11 misyonunda yer alan astronot ...
Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı
BBCAşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı ...
Hindistan'daki Covid krizinin görsel rehberi
BBCHindistan'daki Covid krizinin görsel rehberi
Covid-19'da 'bileşik mutasyon' dönemi: Bazı hastaların birden fazla Covid-19 mutasyonu taşıdığı görülüyor
BBCCovid-19'da 'bileşik mutasyon' dönemi: Bazı ...
Covid: ABD, 60 milyon doza kadar AstraZeneca aşısını başka ülkelerle paylaşacak
BBCABD, 60 milyon doza kadar AstraZeneca aşısını başka ...
Apple ile Facebook'un veri anlaşmazlığı
BBCApple-Facebook anlaşmazlığı