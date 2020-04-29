Covid-19 bize ne öğretti? Pandeminin en önemli merkezlerinden doktorlar tartışıyor - Haberler

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Pandeminin en önemli merkezleri bir arada. Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Fransa ve İsrail'den uzmanlar dünyadaki son durumu tartışıyor.

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COVID-19 BİZE NE ÖĞRETTİ?

Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) liderliğinde Türk Pediatri Kurumu (TPK),Fransız Pediatri Derneği (AFPA),İsrail Pediatri Derneği (IAPA) ve Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu (ECPCP) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Farklı ülkeler; farklı yaklaşımlar: Covid-19 bize ne öğretti?" konulu panelde, dünyada Covid-19 pandemisinin önemli merkezlerinden uzmanlar tecrübelerini ve görüşlerini paylaşıyor.

MODERATÖRLÜĞÜNÜ DR. VURAL'IN YAPTIĞI PANEL 5 DİLDE CANLI YAYINLANIYOR

Moderatörlüğünü Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Vural'ın yaptığı panel, 5 dilde canlı yayınlanıyor. Panele İtalya’dan Avrupa Pediatri Derneği Başkanı Dr. Massimo Pettoello Mantovani, İsrail’den İsrail Pediatri Derneği önceki Başkanı Eli Somekh, Fransa’dan Fransız Pediatri Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Andreas Werner, Türkiye’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Şevketoğlu, ABD'den Brown Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Suner, İspanya’dan Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu Başkanı Dr. Angel Carrasco-Sanz konuşmacı olarak katıldı.

DOKTORLAR TARTIŞIYOR

Uzmanlar, Avrupa Birliği nasıl bir sınav verdi? Avrupa'daki genel durum nedir, nasıl arada sınır olmayan bazı Avrupa ülkeleri arasında ciddi farklar görüyoruz? ABD'de durum nasıl gelişti? ABD'de fuar merkezinden yapılan sahra hastanesi nasıl sonuç verdi, tecrübeleriniz nedir? Evde izolasyonu uygulayan ilk ülkelerden olan İspanya’ya bu uygulamanın katkısı nasıl oldu? İsrail neyi farklı yapıyor? Türkiye'de ve dünyadaki tanı ve tedavi protokolleri nelerdir? Türkiye'deki ölüm sayısının nispi azlığının sebebi nedir? Çocuklar neden daha az etkileniyor? sorularının yanıtlarını paylaşıyor.