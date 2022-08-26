Covid geçirenler dikkat! 12 hafta sonra hala devam ediyorsa...

Post Covid Sendromunda en çok kalp ve damar, solunum, beyin ve sinir ile hareket sistemi etkilenirken, alt ve üst solunum yolu ile vücuda giren Covid-19'un organlar üzerinde yarattığı hasarın etkileri 3 ile 12 ay içinde devam edebiliyor. Bu durum ise Post Covid Sendromu diye nitelendiriliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, Covid-19'dan en çok etkilenen organların başında kalbin geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Post Covid Sendromu'nda kardiyovasküler açıdan en sık görülen şikayetler ritim bozuklukları ve çarpıntı şikayeti oluyor. Hastalarımız ya atriyal fibrilasyon dediğimiz, pıhtıya neden olan ciddi ritim bozukluğu ile ya da şiddetli çarpıntı ile başvurabiliyor. Bunun dışında Post Covid Sendromu'un neden olduğu başka bir tehlikeyi ise kalp yetmezliği tablosu oluşturuyor.

Ayrıca uzun Covid nedeniyle kalp zarında ve kalp kasında iltihap oluşabiliyor. Bunun sonucunda da göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp krizi meydana gelebiliyor. Geçici ya da kalıcı felç atakları, akciğere pıhtı atması, bacak damarlarında oluşan derin ven trombozu da bekleyen diğer tehlikelerden sadece bazıları. Bu nedenle Covid-19 enfeksiyonu geçirildikten sonra mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurulması gerekiyor."