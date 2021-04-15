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Covid aşısı: İngiltere'de farklı Covid aşılarının karıştırılmasına yönelik araştırma genişletildi

İngiltere'de birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid aşılarının kullanılmasına yönelik araştırma genişletildi. Aşıların karıştırılmasına yönelik denemelerin sonuçları gelecek aydan itibaren paylaşılacak.

Covid aşısı: İngiltere'de farklı Covid aşılarının karıştırılmasına yönelik araştırma genişletildi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İngiltere'de birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid aşılarının kullanılmasına yönelik araştırma genişletildi. Aşıların karıştırılmasına yönelik denemelerin sonuçları gelecek aydan itibaren paylaşılacak.

Com-Cov adı verilen araştırmaya, 50 yaşın üstünde olup Pfizer-BioNTech ya da Oxford-AstraZeneca aşısının birinci dozunu alan kişiler başvurabiliyor.

Oxford Aşı Grubu'ndan çalışmaya öncülük eden Prof. Matthew Snape, İngiltere'de geçtiğimiz 12 hafta içinde ilk doz aşısını olan 1050 kişinin gönüllü olmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Araştırma kapsamında bu kişilere ikinci doz olarak, Moderna, Novavax ya da yine Pfizer ya da AstraZeneca aşılarından birisi yapılacak.

Aşıların karıştırılmasına yönelik araştırma, daha uzun süren bağışıklık ve yeni virüs varyantlarına karşı koruyuculuğun artırılması hedefini güdüyor. Öte yandan, denemelerin başarılı olması, aşı tedariğinde esneklik sağlaması bakımından aşı programlarına avantaj sağlayacak.

Araştırmaya şimdiye kadar 800'ün üzerinde kişi katıldı.

İlk aşamanın sonuçlarının gelecek ay açıklanması beklenirken, genişletilmiş araştırmanın bulgularının Haziran ya da Temmuz ayında duyurulması öngörülüyor.

Sağlık uzmanları aşıların karıştırılmasının genellikle güvenli olduğu görüşünde. Denemeler, aşıların koruyuculuğunun yanı sıra, herhangi bir yan etki ya da beklenmeyen bir reaksiyon gerçekleşme ihtimaline yönelik sürdürülüyor.

Aşı dozlarını aldıktan belli bir süre sonra katılımcıların kanlarındaki antikor seviyelerine bakılacak.

- Getty Images
İngiltere'de şimdiye kadar 32 milyonu aşkın kişiye Covid aşısının ilk dozu yapıldı

Uzmanlar, daha önce bunun Ebola aşılarında denendiğine ve farklı dozların daha iyi koruma sağladığına dikkat çekmişti.

Aşılamadan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, çalışma için 7 milyon sterlinlik bir kaynak aktarıldığını duyurmuştu.

Zahawi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Geçmişte dozların karıştırıldığı birçok örnek var. Hepatit, çocuk felci, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarında bu yapıldı" dedi.

İngiltere'de şimdiye kadar 32 milyonu aşkın kişiye Covid aşısının ilk dozu yapıldı. İkinci dozla birlikte tamamen aşılananların sayısı ise 7 milyon 850 bin düzeyinde.

https://www.youtube.com/watch?v=rka-V6FNiF8

Aşı programının ilerlemesi ve Aralık ayından bu yana sıkılaşan kısıtlamalarla, ülkede Covid-19 vaka ve ölüm sayıları ciddi oranlarda düşüş gösterdi.

Hükümetin açıkladığı normalleşme takviminin ikinci aşamasına 12 Nisan itibarıyla geçildi. Buna göre, sosyal mesafe ve maske kuralları varlığını sürdürürken, kafe ve restoranlar açık alanlarda hizmet vermeye başladı, alışveriş merkezleri ve dükkanlar sınırlı sayıda müşteriye kapılarını açtı.

Ülkede Oxford-AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşılarının yanı sıra Moderna aşısı da kullanılıyor.

- BBC

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