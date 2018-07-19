Cruzeiro - America Mineiro karşılaşma önü

Cruzeiro ve America Mineiro, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. Maç öncesi Cruzeiro 18 puanla 8. sırada, America Mineiro 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Cruzeiro son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. America Mineiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 593 kodlu maçı oynayanlar; Cruzeiro galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, America Mineiro galibiyet oranı 7.00. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Cruzeiro son hafta oynanan Atletico Mineiro maçında 0-1 kazandı.

America Mineiro, Tombense karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cruzeiro, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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