Cruzeiro - Fluminense sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Cruzeiro ile Fluminense, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Cruzeiro 27 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Fluminense 26 puanda ve 9. sırada. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Fluminense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 477 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruzeiro kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cruzeiro son haftadaki Botafogo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Fluminense ise Atletico Goianiense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Cruzeiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cruzeiro, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

Fluminense, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fluminense 10 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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