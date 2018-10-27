Crystal Palace - Arsenal maçı istatistikleri

Crystal Palace ve Arsenal, 28 Ekim 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. 7 puanlı Crystal Palace 15. sırada bulunuyor, Arsenal 21 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Crystal Palace, son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Arsenal son 6 mücadelede 3 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 138 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crystal Palace kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Arsenal sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Crystal Palace önceki hafta West Bromwich mücadelesinde 2-0 kazandı.

Arsenal ise Huddersfield Town maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Crystal Palace, 0 gol attı ve 5 gol yedi.

Arsenal, dış sahada 3 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal 12 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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