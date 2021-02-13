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Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali Amca'nın mahalleden tezahüratlarla geçtiği tanıtımda Çukur'da dengelerin nasıl değiştiği merak konusu oluyor. Amca'nın krallığını ilan ettiği sözler heyecanı giderek artırırken, Yamaç ile ilk karşılaşmaları merakla bekleniyor.

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Çukur 116. yeni bölümünde; Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak. Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali’nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek.

ÇUKUR 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç’ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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