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Çukur 4. sezon ilk tanıtımı! "Yamaç Koçovalı ve Arık Böke karşı karşıya!" Çukur yeni sezon fragmanı

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran fenomen dizi ‘Çukur'un, merakla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. İşte Çukur 4. sezon fragmanı...

Çukur 4. sezon ilk tanıtımı

Nefes kesen tanıtımda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.

ÇUKUR 4. SEZON İLK TANITIMI

‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!

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