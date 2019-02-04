Çukur son bölüm

Çukur 51. son bölümü yayınlandı. Hemen ardından Çukur 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak edilmeye başladı. Ekranların en çok izlenen dizisi Çukur son bölümde, Koçavalılar mahallelerine geri döndü.

ÇUKUR 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 52. yeni bölüm fragramı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak.

İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.