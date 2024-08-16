Cuma günü, İslamiyet'te "haftalık bayram" olarak kabul edilir çünkü bu gün, Müslümanlar için özel bir manevi değer taşır. Cuma günü, Müslümanların camilerde topluca kıldıkları Cuma namazı ile toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği bir gündür. Bu yönüyle, Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirir, tıpkı bayram günlerinde olduğu gibi toplumsal huzur ve mutluluk sağlar. İşte bu özel günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 16 Ağustos Cuma mesajları...