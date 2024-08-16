Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma mesajları 16 Ağustos 2024: En güzel, dualı, farklı, anlamlı, uzun, kısa Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

        En güzel ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cumasını kutlayın

        İslamiyet için oldukça özel bir gün sayılan Cuma günleri geldiğinde; ibadet ve tövbe edilir, cemaat namaz için bir araya gelir. Bu sayede Cuma günleri tıpkı bir bayram günü gibi insanlar bir araya gelir. Bu özel günde, sevdiklerinize göndermeniz için en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 16 Ağustos en güzel, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 07:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 07:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma günü, İslamiyet'te "haftalık bayram" olarak kabul edilir çünkü bu gün, Müslümanlar için özel bir manevi değer taşır. Cuma günü, Müslümanların camilerde topluca kıldıkları Cuma namazı ile toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği bir gündür. Bu yönüyle, Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirir, tıpkı bayram günlerinde olduğu gibi toplumsal huzur ve mutluluk sağlar. İşte bu özel günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 16 Ağustos Cuma mesajları...

        2

        Cumanın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bu mübarek günün hürmetine, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Rabbim, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice hayırlı cumalara ulaşmayı nasip etsin. İyi cumalar!

        3

        Cuma gününün manevi atmosferi içinde, tüm sıkıntılarınızın son bulmasını, gönlünüzdeki huzurun daim olmasını dilerim. Rabbim, bu mübarek günde size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve bol bereket nasip etsin. Hayırlı cumalar!

        4

        Mübarek cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Allah’ın rahmeti, bereketi ve affediciliği üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günahlarınız affolunsun. Kalplerinizdeki tüm güzel dilekler gerçek olsun. İyi cumalar dilerim.

        5

        Bu mübarek cuma gününde, Rabbim dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki güzellikleri size nasip etsin. Her türlü sıkıntıdan ve üzüntüden uzak, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederim. Cumanız mübarek olsun.

        6

        Cuma günü, İslam alemi için çok özel bir gündür. Bu özel günün hürmetine, Rabbim sizlere bolca sağlık, huzur ve bereket versin. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar dilerim.

        7

        Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.

        8

        Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.

        9

        Cumanın bereketi, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek gün, kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.

        10

        Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.

        11

        Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

        12

        Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

        13

        Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.

        14

        Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.

        15

        Hayırlı cumalar! Gönlünüzden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle...

        Mübarek cuma gününüz kutlu olsun, dualarınız kabul olsun inşallah. İyi cumalar!

        Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İyi cumalar diliyorum.

        Cuma’nın huzuru ve bereketi tüm ailenizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar!

        Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!