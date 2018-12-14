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Cuma gününüz mübarek olsun! Bugün için en güzel cuma mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. Hem resimli hem de kısa cuma mesajları seçenekleriyle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 14 Aralık en güzel cuma mesajları ve sözleri