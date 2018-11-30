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Cuma'nız mübarek olsun! Kasım ayının son hayırlı gününe özel en güzel cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Hem kısa hem de resimli cuma mesajları bu sayfada toparladık. İşte 30 Kasım 2018 tarihine özel en anlamlı cuma mesajları ve sözleri...