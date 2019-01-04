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Cumanız mübarek olsun! Yılın ilk haftasına özel en güzel cuma mesajlarını gönderin. Hem kısa hem de resimli cuma mesajları ile farkınızı ortaya koyun. Ayrıca sosyal medya aracılığı ile de paylaşım yapabilirsiniz. İşte 4 Ocak en güzel cuma mesajları ve sözleri