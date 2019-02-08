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Cuma'nız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Özellikle hem kısa hem resimli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte 8 Şubat'a özel cuma mesajları...
Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle... Hayırlı Cumalar.
Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.
Selamun Aleyküm, Kısa ömrümüz ebedi CENNETİ hak edecek kadar bereketli olsun..
Hak şerleri hayreyler, Zannetmeki gayreyler, Arif anı seyreyler... Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler... Hayırlı Cumalar.
Allahım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. Hayırlı Cumalar.
Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar.
Cumamız mübarek, kısa ömrümüz ebedi cenneti hak edecek kadar bereketli olsun inşallah. Hayırlı Cumalar.
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.
Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...
Allahım! Bağışlanmadık günahımızı, giderilmedik üzüntümüzü, aşılmadık sıkıntımızı, ödenmedik borcumuzu, şifaya kavuşmamış hastamızı, rahmetine ulaşamamış geçmişimizi, hidayete erdirilmemiş yolunu şaşırmışımızı, derdine çare bulunamamış dertlimizi bırakma. Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.
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