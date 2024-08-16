Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 16 Ağustos 2024 Cuma namaz vakitleri
Cuma günü, Müslümanlar için manevi arınma ve tövbe fırsatıdır. Bu günde, yapılan ibadetler, kılınan namazlar ve edilen dualar, diğer günlere göre daha faziletli kabul edilir. Hz. Muhammed, bu günün müminler için bir rahmet vesilesi olduğunu belirtmiş ve Cuma günü yapılan duaların kabul edileceği özel bir zaman diliminin olduğunu bildirmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 16 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir ve Ankara namaz saatleri...
Haftalık bir ibadet olarak Cuma namazı, farz bir ibadettir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu ibadet, tıpkı bayram namazları gibi toplu olarak kılınır ve Müslümanların bir araya gelerek Allah'a ibadet etmeleri için bir vesiledir. Öte yandan, Cuma saatleri her hafta ve her ile göre farklılık gösterir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 16 Ağustos 2024İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saati...
16 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 16 Ağustos Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
16 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 16 Ağustos Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
16 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 16 Ağustos Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.
16 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 16 Ağustos Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.