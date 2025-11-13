İl il Cuma namazı saatleri 14 Kasım 2025: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
İslam dünyasında mübarek kabul edilen bu günde, milyonlarca kişi camilere akın etmeye hazırlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da il il Cuma namazı vakitlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki namaz saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 14 Kasım Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemde yer aldı. 14 Kasım Cuma günü ile, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 14 Kasım 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...
14 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 14 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
14 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 14 Kasım Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.
14 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 14 Kasım Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.
14 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 14 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.