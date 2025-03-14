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        Haberler Bilgi Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla yapılan iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 bin hekim dışı yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklama, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunu beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin şartlar ve başvuru tarihlerinin ilgi yayımlanacak başvuru kılavuzu ile netlik kazanması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı kadro branş dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 21:34 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:43
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        Katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro branş dağılımının netleşmesi bekleniyor. İşte sürece ilişkin tüm detaylar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." dedi.

        Sağlık Bakanlığı personel alımının 2025 yılı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihi kadro branş dağılımı ve şartların yayımlanacak başvuru kılavuzu ile netleşecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

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        İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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