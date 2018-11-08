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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 büyükşehir için isimler sunuldu

AK Parti kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Anketlerde Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Mehmet Özhaseki ve Nihat Zeybekci’nin de ismi öne çıktı

08.11.2018 - 08:20 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a önceki gün başta 3 büyük kent olmak üzere belediye başkan adaylarıyla ilgili anket sonuçları sunuldu. Anketlerde İstanbul, Ankara ve İzmir için Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki isimleri çıktı. Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sırada.

Gizem Karakış'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, AK Parti kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Anketlerde Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de ismi yer alıyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTE AYRI DOSYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, yerel yönetimler başkanlığının iki aydır yaptığı saha analizleri ve anket çalışmaları rapor halinde Erdoğan’a sunuldu. 3 büyük şehirde yapılan anket çalışmaları ise ayrı bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi.

EN FAZLA 2 VEKİL ADAY GÖSTERİLİR

Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul’da öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir’de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara’da önde. AK Parti Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci’nin ismi de Denizli’de ön sıralarda. Erdoğan’ın toplantıda, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.

20 İL VE 250 İLÇE BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi sunuldu. Anketlerde öne çıkan isimler sonucu oluşturulan listede 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı öğrenildi. İstifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce olduğu gibi vekaleten değil asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 1 dakika önce
    Haseki Kayseriyi mahvetti sıra başka şehirde mi
  • Misafir 2 dakika önce
    Ankara Gölbaşı na dürüst, vizyon sahibi birini getirin. Yoksa gider...
  • Misafir 4 dakika önce
    İstanbul için Veysel Eroğlunun adı niye geçmiyor
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