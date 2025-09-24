Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) koordinasyonunda Türkevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 06:39 Güncelleme: 24.09.2025 - 06:39
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarına devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        DHA'nın haberine göre; SETA vakfı koordinasyonunda basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya SETA Başkanı Nebi Miş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

