Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da Baykar Konutlarında ikamet eden Abdullah Mukaddes Karakuş ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti