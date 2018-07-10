Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de 'savunma sanayi' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Cumhurbaşkanı olarak yeminimi yaptıktan sonra ilk iş olarak kardeş, dost Azerbaycan'ı ziyaret ederek görevimizi ifa edelim istedim. Gerek ikili, gerek heyetler arası yaptığımız görüşmelerle birlikte bugüne kadar nerdeydik, bugünden sonra ne yapacağız değerlendirme fırsatımız oldu.
Azerbaycan'la enerji ve savunma konusundaki işbirliğimiz çok önem arz ediyor. TANAP çok önemli bir proje. Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak önem arz ediyor. Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı her türlü takdirin üzerindedir. Bu yatırım her geçen gün büyüyen bir yatırım olarak kendini gösteriyor. Şimdi de yapılmakta olan bazı yatırımların sonbaharda açılışını yaparak birlikte hayata geçireceğiz.
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tek millet, iki devlet anlayışıyla gerçekleşiyor. Üst düzey ziyaretler artarak devam ediyor. Savunma sanayinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri önem arz ediyor. Türkiye savunma sanayinde 15 yıl öncesine kadar muhtaç bir milletken, şimdi ihtiyaçlarının çoğunluğunu kendisi karşılaşabiliyor. Dolayısıyla savunma sanayinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz.
FETÖ ile verilen mücadeleye verdiği destek nedeniyle İlham kardeşime de teşekkür ediyorum.
İkili ticaret hacminde hedefimiz bu mevcut rakamı 2'ye 3'e katlamak. Dağlık Karabağ, Nahçivan meselelerinde sorunlarını halletmek konusunda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Nahçıvan'la karayolları konusunu halletmiş durumdayız. Şimdi bir de demiryolu yapmak istiyoruz. Kendisiyle gündeme getirdiğimiz sağlık konusunda, Nahçıvan'da yaşayan kardeşlerimize sınır bölgelerindeki hastanelerde her türlü kolaylığı sağlamak istediğimizi özellikle söyledim.
Bu akşam İlham kardeşim Brüksel'e NATO zirvesine gidiyor. Ben de yarın sabah gidiyorum. Orada gerek dışişleri bakanlarımız, gerek bizler görüşmelerimizi yapacağız. NATO zirvesinde bazı müşterek sorunları gündeme getirerek onlara çözüm bulma gayretinde olacağız.
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