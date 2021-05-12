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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü!
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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