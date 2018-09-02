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Son dakika: Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli FETÖ mesajı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da fahri doktora tevdi töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında FETÖ'ye ilişkin uyarılarda bulunurken, "Özellikle ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar hain bir örgüt. Siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz'da bize darbe yapanlar, yarın Allah göstermesin size de yaparlar" dedi

02.09.2018 - 09:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manas Üniversitesi tarafından fahri doktora tevdi edildi. Üniversitede bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli mesajlar verdi. Erdoğan, FETÖ konusunda, "Kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirirler. Sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da fahri doktora tevdi töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 

"Manas Üniversitesi yönetimine şahsıma tevdi ettikleri fahri doktora için şükranlarımı sunuyorum. Fahri doktorayla birlikte bir hoca-öğrenci ilişkisini birlikte yürütebiliriz. Bizimkisi teori ile pratiğin birleşmesi diyebilirim. Böyle bir hayatı 40 yıldır yaşıyoruz. Allah böyle bir hizmette bizleri istihdam etsin inşallah. 

Manas Üniversitesi, kardeş ülkelerin gelişmelerine destek olmak amacıyla 1995'te kuruldu. Bu üniversite ecdadın tarihteki başarılarından ilham alarak ülkelerin gelişmesine katkı vermek amacıyla kurulmuştur. Bu güzel üniversite 23 yılın ardından dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneği olarak faaliyetlerine devam ediyor. 

"4 HEDEF BELİRLEDİK"

Manas Üniversitesi'ni 8 yılda 3'üncü kez ziyaret ediyorum. 2011'de 4 hedef belirlemiştik. Türkiye'den öğretim üyesi gelmesi, daha fazla Türk öğrencinin gelmesinin sağlanması, teknopark kurulması ve altyapısının gelişmesi olarak ifade etmiştim. Üniversiteler dünyasında kuruluşu, yapılanması ve işleyişiyle istisnai bir örnek teşkil eden Manas Üniversitesi hızla gelişmeye başladı. 10 Nisan 2013'teki 3'üncü ziyaretimizde bu gelişmeleri bizzat müşahede ettim. 

Bugün 23 yaşında olan üniversitemizin aradan geçen bu sürede kat ettiği gelişme hakikaten takdire şayandır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üniversitemize 23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis ettik. Türkiye'den seçkin akademisyenleri burada görevlendirdik. 

Üniversitemiz eğitim, öğretim, bilimsel gelişme hedeflerine ulaşma yolunda şimdiden mesafe kat etmeye başladı. Bir dahaki gelişimde çok daha ileri düzeyde bir üniversite bulacağıma inanıyorum. Orta Asya tarihin her döneminde Türklerin kadim ata yurdu olmuştur. Bu coğrafyada neşet eden ecdadımız bin yıllar boyunca batıya doğuya kuzeye ve güneye yönelmiş kendisine yeni hayat alanları kurmaya çalışmıştır. Anadolu'nun Orta Asya ile muhabbeti, hasreti hep sürdü. 

"BU İLİŞKİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ"

Soğuk savaş dönemi bu yakın ilişkinin bir süre zayıflamasına yol açtı. Bölgeyle yeniden ilişki birilerini rahatsız etti. Türkiye Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmuştur. Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarından bu yana siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı.

İlk burayı ziyarete geldiğimde sene 1991 o civarlar, buraların alışveriş yerlerinde satın alacak bir şey bulamazdınız. Artık bunlar tarih oldu, geride kaldı. Şimdi bir diriliş var. Bugün bizim için yeterli değil ama daha iyi olacak. Dayanışma halinde Kırgızistan'ı ayağa kaldıracağız. Türkiye olarak ilk günkü heyecan ve kararlılıkla Kırgızistan'ın yanındayız. Son çeyrek asır Türkiye için olduğu gibi Türk cumhuriyetleri için de kolay geçmedi.

FETÖ MESAJI

Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş ülkelerle siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanda ilişkilerimiz güçlendirmek için gayret gösterdik. Özellikle ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar hain bir örgüt. Siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz'da bize darbe yapanlar, yarın Allah göstermesin size de yaparlar. Bunlar haindir, alçaktır. Kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirirler. Sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur."

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