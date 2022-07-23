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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreni ve hızlı tren hattı temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreni ve hızlı tren hattı temel atma töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışla tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır.

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.

Kayseri üretimin ve emeğin Orta Anadolu'dan parlayıp tüm ülkeye kendini hayran bırakan yıldızıdır.Belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerden gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

KAYSERİ - ANKARA ARASI 2 SAATE DÜŞECEK

Proje tamamlandığında Kayseri - Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek. Bu hattın ekonomimize katkısı 10,5 milyar lirayı bulacaktır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet söz konusu olduğunda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Siyasetteki 40 yılı aşkın çalışmalarımızın her safhasında en çok gurur duyduğumuz anlar işte böyle vakitlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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