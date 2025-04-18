Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası insan kalma mücadelesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Filistin davası insan kalma mücadelesidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden itibaren Gazze için seferber olduk. Gazze'ye yardıma devam edeceğiz. İşgal güçleri Gazze'den çekilmeli, kalıcı ateşkes derhal sağlanmalı. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası insan kalma mücadelesidir. Vicdan sahibi her insanın meselesidir, bu dava siyasetin ötesinde bir vicdan meselesidir.

Bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. Filistin'de nüfusun yüzde 7'si katledildi, sakat kaldı. Okullar, camiiler, üniversiteler bombalandı. Gazze taş üstünde taş kalmayacak şekilde harap edildi.

Meselenin daha vahim tarafı şudur, tam 18 aydır yaşananlar medeni denilen dünya dahil tüm insanlığın gözleri önüne seriliyor. Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, bahsedenler İsrail'in katliam politikası karşısında üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede ortalığı kaldıran bütçesi milyarlarca doları bulunan örgütler, yapılar? Gazze'de insanlık öldürülürken, bunları gören dünyada var mı?

"GAZZE'DE ULUSLARARASI SİSTEM SINAVI KAYBETMİŞTİR" REKLAM Mazlumların yanında yer almayan küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur. Uluslararası hukuk adaleti tesis etmesi değil, güçlünün gücünü tesis etmesi haline gelmiştir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Üzülerek söylüyorum İslam dünyası da kendisinden bekleneni yerine getirememiştir. Diplomasinin bütün imkanları kullanıldı, temaslar gerçekleştirildi. Ama sonuçta Gazze'nin tamamen yıkılmasına, 60 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine mani olunamadı. Biz hakkı haykırmaktan gerçekleri söylemekten geri durmayacağız. Filistin halkını ve Gazzeli kardeşlerimi selamlıyorum. "TÜRKİYE OLARAK İLK GÜNDEN İTİBAREN SEFERBEK OLDUK" Türkiye olarak ilk günden itibaren Gazze için seferber olduk. İsrail ile ilişkileri sonlandırarak cesur bir adım attık. İsrail halkını yönetimlerine karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Gazze'ye yardıma devam edeceğiz. İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği masumları, açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla yok etmeye çalışıyor. İşlediği cinayet ve katliamlar hesapsız kaldıkça cesaret buluyor. Cezasız kalan her suç faili şımartır. Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı kıymetli buluyorum. Türkiye olarak biz de davaya müdahil olmak için başvurduk, inşallah İsrail'in yargılandığını göreceğiz.