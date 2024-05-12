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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü için paylaştığı mesajda, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:26
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        Anneler Günü paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Anneler Günü için bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

        "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir.

        Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.

        Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır.

        Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.

        Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."

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