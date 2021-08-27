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Haberler Dünya SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil'de gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin, "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe kınıyoruz." dedi

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklamalar
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere birazdan bölgeye hareket ediyoruz. Ziyaretimin ilk bölümünde Saraybosna'da devlet başkanlığı konseyi üyeleriyle bir araya geleceğim. 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. 17-20 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ağırlamıştık.

Bosna Hersek güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir. Çok yakın kültürel ve beşeri bağlarımız mevcuttur. Ziyaretimizde işbirliğimizi ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları görüşme fırsatı bulacağız. Başta altyapı ve yatırım alanlarında mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz.

28 Ağustos'ta Karadağ'a geçeceğiz. İlk resmi ziyaretimi gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyuyorum. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel meseleleri ele alacağız. Covid-19 salgını sonrası ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasını istişare edeceğiz. Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlarla ilişkimize katkı sağladığına inanıyorum."

"KABİL'DEKİ O FELAKETİ, TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ"

Afganistan'dan tahliye sürecinin nasıl ilerlediğini, 31 Ağustos'tan sonra nasıl bir tablo beklendiğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe tel'in ediyoruz, kınıyoruz. 72 kişinin öldüğü bize gelen bilgilerde. Bunların içerisinde Taliban'dan da ölenler söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına geçmiş olsun diyoruz

Saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Önceliğimiz vatandaşların tahliyesidir. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları yaptık, gelmek isteyen vatandaşlarımız dönüyorlar. Bu tahliyeleri olağanüstü şartlarda başarıyla gerçekleştirdik. Gelen vatandaşlarımızın da memnun olduklarını görüyoruz.

TSK personelimizin tahliyesi de devam ediyor. Burada güzergahımız Kabil Askeri Havaalanı'ndan İslamabad'a, oradan da THY uçaklarıyla ülkemize getiriyoruz. Bu süreç boyunca Afgan halkının barışına, huzuruna ve istikrarına çok önemli katkılar sağladık. Gerek devletiyle, gerek sivil yatırımcılarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Bu karar doğrultusunda da biz tahliyeleri en kısa ve en hızlı şekilde tamamlayacağız. İlgili birimlerimiz rehavete kapılmadan bu adımları atıyor."

"TALİBAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI"

'Taliban ile temas sürüyor mu? Türkiye'nin Afganistan konusunda yol haritası ne olacak?' sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Kimlerin ne tür eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı mahfuzdur, istediği eleştirileri yapabilir. Bizim de kiminle, nerede, ne zaman görüşmeler yapacağımız konusunda izin alma lüksümüz yoktur.

Bizim Büyükelçiliğimizi havaalanındaki askeri bölüme taşıdık. Orada faaliyetlerini sürdürüyor. Görüşmelerimizin ilkini de Taliban ile ilgili olarak 3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde sürdürdü. Sonraki süreçte de bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri neler, bizim beklentimiz neler bunları görüşerek yapacaksınız. Diplomasi diyorsanız bu insanlara 'diplomasi nedir, diplomasi budur'. Dışişleri yürütür, siyasiler yürütür. Yaptığımız iş bu. Arkadaşlarımız bunu kararlılıkla sürdürmektedir."

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMA TESPİTİ GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR"

Avrupa'dan Afganistan konusunda gelen işbirliği çağrılarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bizim sık sık görüşmelerimiz var. Görüşüyoruz, yol haritalarını gözden geçiriyoruz. Bazı şeylerde çok geç kaldıkları da ortada. Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes terk ederken, biz Afganistan'ı terk etmedik. Oradaki süreci de en ideal şekilde sürdürdük.

Göç baskısının en yakın olduğu ülke Türkiye. Türkiye içindeki bazı mahfiller var ki, bunlar yalan terörü estiriyorlar. Dedikleri, 'Türkiye'de 1,5 milyon Afgan göçü söz konusu'. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında mevcut göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal onun izinde gidenler bunu 1,5 milyon gibi açıklıyorlar, bunlar yalan. Adamların işi gücü yalan. Bir şaklaban bulmuşlar onunla sürdürüyorlar. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırdan Irak, Suriye sınırına kadar her yeri duvarlarla örüyoruz. Artık az miktar kaldı. Oraları da yaptıktan sonra ciddi manada sınırlarımızı örmüş olacağız." dedi.

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