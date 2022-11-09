Erdoğan'dan Kristersson'a hediye 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Günün anısına İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1739'da imzalanmış bir savunma-müttefiklik ahitnamesinin birebir basımını hediye etti.

Ulf Kristersson hediyesini Erdoğan'a, "Ülkelerimiz birbirlerini bu tarihte düşmanlara karşı savunmak için bir ahitname imzalamışlardı. Esasında bu ahitnamede, anlaşmada da madde 5'in tamda bu noktaya temas eden bir madde olması 'tarihin bir cilvesidir' diye düşünüyorum" sözleriyle takdim etti.

"O ZAMAN DA ARABULUCULUKLAR YAPIYORDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kristersson'a ilginç bir sürprizi olacağını söyledi. Erdoğan, Kristersson'a Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarında mevcut sorunların kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı, İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etti.

Kristersson'a, İsveç ile var olan dostluktan ötürü İsveç'e gönderilmesi emredilen buğdayın Selanik iskelesinden gemilere yüklenerek gönderildiğine dair Selanik Kadısı'nın bildirimine dair belgeyi de hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman da arabuluculuklar yapıyorduk. Şimdi nasıl bugün tahıl sevkiyatında arabulucuysak o zaman da yapmışız" diyerek Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkat çekti.

Kristersson'un "Tarih kendini tekerrür etmekte" sözü üzerine ise Erdoğan, "İbret alınırsa tekerrür etmez" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kristersson, "Tamamıyla katılıyorum" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.