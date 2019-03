Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde parti değiştirenlerme ilgili sert konuştu. 'İhaneti affetmeyiz, onlarla yola devam etmeyiz' diyen Erdoğan, "Menfaatleri neredeyse oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz' ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...



Dünya kadınlar günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum. Akşam hep beraber kapalı spor salonunda olacağız. Orada Türkiye olacağız. Urfa özünde sözünde hikmetinde nimetin kıymetini bilir. Bakıyorum Şanlıurfa buraya akmış... Cuma namazını bir köyde kıldık. Bütün yol böyleydi. Bu şehri anlatmaya kelimeler yetmez. Urfa bugüne kadar hep bizim yanımızda yer aldı. 31 Mart'ta da bu kader arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız.

hep birlikte

Biz milletimizle birlikte yürüyoruz. Karşımızda kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz. Biz Urfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. 17 yılda Urfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 11 bin 970 adet derslik yaptık. Yüksek öğrenim öğrencilerine 3 bin 890 kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek de yurt binaları açacağız. Urfalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza 7,5 katrilyon katkıda bulunduk. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin 150 yataklı Ceylanpınar devlet hastanemiz ile 30 adet sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor. Şanlıurfa'da imar barışıyla 160 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. 63 eserin restorasyonunu yaptık. Ulaşımda 29 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 548 km ilave ettik. Adıyaman Kahta Siverek Karayolu'nu bölgemize biz kazandırdık. Şanlıurfa'yı Adana Gaziantep hızlı tren üzerinden tüm Türkiye'ye bağlıyoruz.



BİZ YAPIYORUZ, CHP HER ŞEYİN KARŞISINA DİKİLİYOR



Mardin'e dün hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan şu ifadeyi kullandılar: Mardin'e hızlı trenin ne işi var? Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman o hızlı trenden onlar da istifade edecekler. Yıllar yılı CHP her şeyin karşısına dikilmedi mi? İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar.



Şanlıurfa'yı ülkemizin dünyanın en önemli gıda merkezi yapmak için sulama yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dev bir sulama kanalıyla Şanlıurfa'dan Mardin'e adeta nehir akacak. Suruç Ovası'nın sulanması bir asırlık bir hayaldi. Suruç tünelini sizlerle birlikte hizmete açtık. Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda toplamda 10 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Ülke genelinde 8 milyar 770 milyon liralık tarımsal destek ödemesini yapmış olacağız.



39 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ



Şanlıurfa'da bir gıda olmak üzere iki adet toplam 5 yeni organize sanayi merkezi daha kuruyoruz. Buralarda 39 bin kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Elektrik sorunun da çözüyoruz. Şehrimize bir teknopark bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. İşadamlarımızı 6,5 katrilyon TL'lik yatırım desteği sağladık.



BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ



Ülkemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bazı tezgahlara, oyunlara sakın gelmeyiniz. Neymiş beyefendi aday olmamış... Ne dava var ne bir şey... Menfaat nerede ise oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz. Kimle yola çıktıysak ihanet etmezse onla yola devam ederiz.



Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cudi'de Gabar'da inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurun kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.