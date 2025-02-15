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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:25
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        Şehit itfaiye eri ailesine taziye
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale ettiği sırada yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Furkan Sayın
        #haberler
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