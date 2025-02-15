Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Giriş: 15.02.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale ettiği sırada yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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