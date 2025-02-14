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        Haberler Gündem Güncel Yangında facia! İtfaiye eri şehit oldu | Son dakika haberleri

        Yangında facia! İtfaiye eri şehit oldu

        İstanbul Esenler'de bir binadaki yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri Furkan Sayın, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:56
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        Yangında facia! İtfaiye eri şehit oldu
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        Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bulunan bir evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        YÜKSEKTEN DÜŞTÜ AĞIR YARALANDI

        İtfaiye eri Furkan Sayın, alevlere müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        İSTANBUL İTFAİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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