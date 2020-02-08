Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışına katıldı. Burada açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin'e ilk A Milli Takım formasını hediye etti.
Ay-yıldızlı takımda giyeceği "0" numaralı milli takım formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Larkin, Erdoğan'a Anadolu Efes'te giydiği formayı takdim etti.
Törende Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birer hediye sundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise Erdoğan'ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarına A Milli Takım forması verdi.
20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 4x100 bayrak takımı sporcuları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yarışta kullandıkları stafet'i hediye etti.
Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, protokol üyeleriyle tesisin açılış kurdelesini kesti.
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