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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi yarın gerçekleşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yarın görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi yarın gerçekleşecek
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkant kentinde olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin Cuma günü gerçekleşeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacağını, bunlardan birinin Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı rol ve Soçi'de varılan mutabakatın sonuçlarının da ele alınacağını söylemişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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