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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı kabul etti
AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar kendisine eşlik etti.

Erdoğan, Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.

Tatar, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

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