        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

        

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 22:09 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:12
        
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        

