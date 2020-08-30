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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi' Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan açıklamalar:

-Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Taaruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

-Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e (30 Ağustos) de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülke ile bağını kopartmış zavallılardır. Türkiye Cumhuriyeti kurduğumuz en son devletimizdir.

-Zaferler lafla değil eserlerle kutlanır. Bize çok daha ileri eserler yakışır. Bunları da yapacağız.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 30'A İNDİRDİK'

-Türkiye adeta kasıtlı bir şekilde savunma sanayiinde yurtdışına bağımlı hale getirilmişti.

-Adeta felç olmuş savunma sanayiimizi ayağa kaldırdık. Dışa bağımlılığı yüzde 70'den 30'a indirdik.

-2002'de 62 savunma projesi üretirken bugün bu rakam 700'e yaklaştı. Son 5 senede 350 proje başlattık.

-Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından temin edilmesine asla razı değiliz.

'ATMACA YIL SONUNDA ENVANTERDE'

-Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca'ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Denizin birkaç metre üzerinden giden Atmaca düşman unsurlar tarafından radarla bile tespit edilemiyor. Atmaca bizi dünyada gemisavar füzesi üretebilen 5 ülke arasına sokmuştur. Atmaca'yı sene sonuna kadar envanterimize katacağız.

-Birçok ülke Atmaca'yı satın almak için bizimle görüşüyor.

-Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum

Konuşmanın ardından merkezin açılışına geçildi.